Onde assistir a Operário-PR x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), no Estádio Germano Krüger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 30ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Santos por 1 a 0 na última rodada, o Operário-PR busca a recuperação na Série B. No meio da tabela, com 39 pontos, a equipe está a oito do Mirassol, equipe que fecha o G-4. Já a Chapecoense, com 34 pontos, busca se afastar da zona de rebaixamento. No momento, está a quatro do CRB, equipe que abre o Z-4.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Pará; Índio, Vinícius Diniz (Lindoso ou Jacy) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald (Felipe Augusto) e Daniel Lima.

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho, Eduardo Doma, João Paulo e Mancha; Tárik, Foguinho e Neilton; Maílton, Mário Sergio e Ítalo.

Desfalques

Operário-PR

Vinícius Mingotti, Neto Paraíba, Alemão, Santiago Ocampos e Talles seguem no departamento médico.

Chapecoense

Thomás e Rafael Carvalheira vão cumprir suspensão, enquanto Giovanni Augusto está lesionado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 3 de outubro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger - Ponta Grossa, PA