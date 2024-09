Onde assistir a Operário-PR x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (02), no Estádio Germano Krüger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Brusque se enfrentam nesta segunda-feira (02), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, pela 24ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer em casa desde o dia 4 de agosto, quando derrotou o CRB por 2 a 0, o Operário-PR volta a campo buscando emendar uma sequência de vitórias na Série B. Ocupando o meio da tabela com 32 pontos, o Fantasma venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na última rodada.

Por outro lado, o Brusque está lutando contra o rebaixamento. Com 22 pontos, a equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Sport. Em 23 jogos disputados, o time acumulou 10 vitórias, nove empates e 16 derrotas, resultando em um aproveitamento de 31%.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Thales Oleques (Sávio), Alemão, Willian Machado e Lucas Hipólito (Pará); Jacy, Índio e Gabriel Boschilia (Pedro Lucas); Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Vinícius Mingotti.

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Luiz Henrique (Gabriel Lima); Rodolfo Potiguar, Serrato; Diego Mathias, Jhemerson, Pollero e Paulinho Moccelin (Matías Ocampo).

Desfalques

Operário-PR

Ronald e Dudu Scheit estão lesionados.

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 02 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger - Ponta Grossa, Paraná