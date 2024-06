Onde assistir a Operário-PR x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Botafogo-SP se enfrentam na tarde deste sábado (22), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vivendo bom momento na temporada, o Operário-PR em e quatro vitórias consecutivas e subiu para o terceiro lugar, com 21 pontos. O Fantasma agora busca um novo triunfo para tentar encerrar a rodada na liderança.

Já o Botafogo-SP também passa por boa fase, tendo ganhado os três últimos compromissos. O Pantera, que antes estava na zona de rebaixamento, agora é o 13º colocado, com 13 pontos somados.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Cássio Gabriel; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo.

Botafogo-SP: João Carlos; Fábio Sanches (Ericson), Lucas Dias e Bernardo Schappo; Wallison, João Costa, Gustavo Bochecha e Jean Victor; Emerson Negueba, Douglas Baggio e Alex Sandro.

Desfalques

Operário-PR

Marcelo Cirino e Rodrigo Lindoso.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 22 de junho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Germano Kruger, Ponta Grossa - PR

Arbitragem: Fabio Augusto Santos Sa Junior (árbitro), Daniel Vidal Pimentel e Cipriano da Silva Sousa (assistentes), Lucas Casagrande (quarto árbitro) e Diego Pombo Lopez (VAR-FIFA) (VAR)