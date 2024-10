Onde assistir a Operário-PR x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), no Estádio Germano Krüger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, pela 33ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 47 pontos, o Operário-PR vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos da Série B. Já o América-MG, com 49 pontos, também teve a mesma sequência que o seu adversário, com empates diante do Goiás e do Avaí por 2 a 2, além de uma vitória sobre o Coritiba por 2 a 1.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Borech (Jacy) e Gabriel Feliciano; Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz e Boschilia; Maxwell, Ronald e Daniel Lima.

Mais artigos abaixo

América-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Wallisson (Alê), Felipe Amaral e Elizari; Adyson, Rodriguinho e Brenner.

Desfalques

Operário-PR

Willian Machado está suspenso.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?