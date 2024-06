Onde assistir a Operário-PR x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (3), no Estádio Germano Kruger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira (03), às 21h (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela oitava rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programção completa).

Sem vencer há cinco rodadas (três empates e duas derrotas), o Operário-PR entra em campo buscando a recuperação na Série B. Com nove pontos, a equipe registra duas vitórias, três empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Amazonas, com oito pontos, vem de vitória sobre o Mirassol por 1 a 0. Até aqui, o time soma duas vitórias, dois empates e três derrotas. Um aproveitamento de 38% na Série B.

"Jogo muito importante e quem já jogou lá contra eles sabe a dificuldade que é jogar lá. Apesar dos últimos resultados, eles tem um time muito forte. É muito importante fazermos ponto, o que seria importantíssimo para nossa campanha", afirmou Ezequiel.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Cássio Gabriel; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo.

Amazonas: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Xavier e Rafael Tavares (Diego Torres); William Barbio, Sassá e Matheus Serafim.

Desfalques

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 03 de junho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger - Ponta Grossa, PR

Arbitragem: Bruno Mota (árbitro), Raphael Carlos de Almeida e Thayse Marques (assistentes), André Ricardo Martins (quarto árbitro), Daiane Muniz (VAR)