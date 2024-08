Onde assistir a Novorizontino x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela 24ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Defendendo a liderança, o Novorizontino encara o Vila Nova na tarde deste sábado (31), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Apesar da derrota no jogo passado, o Novorizontino se manteve na liderança, com 40 pontos. O time do interior paulista terá o apoio de sua torcida para voltar a vencer e se manter na ponta da tabela.

Do outro lado, o Vila Nova vive momento positivo e vem de três triunfos consecutivos. A equipe goiana está na quarta posição, com 39 pontos, e sabe que, caso vença, pode encerrar a rodada na liderança.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato, Patrick; Igor Formiga, Willian Farias, Marlon, Léo Tocantins; Waguininho, Rodolfo (Lucca), Neto Pessoa.

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Ralf, Éric Davis; Cristiano, João Vitor, Igor Henrique; Júnior Todinho, Henrique Almeida, Alesson.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 31 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Jorge Ismael de Biasi