Onde assistir a Novorizontino x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (11), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela 31ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na briga pelo título da Série B, o Novorizontino busca a recuperação para se manter na liderança. No momento, a equipe ocupa a primeira posição, com 54 pontos, um a mais que o Santos, segundo colocado. Na última rodada, o Novorizontino foi derrotado pelo Amazonas por 1 a 0.

Por outro lado, o Sport, em terceiro lugar, com 50 pontos, vem de vitória sobre o Ceará por 2 a 1. Com um jogo a menos disputado na Série B, o Leão registra aproveitamento de 57%. Até aqui, foram 14 vitórias, oito empates e sete derrotas.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato, Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Reverson e Marlon; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo.

Sport: Caíque França; Di Plácido, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Fabrício Domínguez, Felipe, Lucas Lima, Ortiz e Chrystian Barletta; Gustavo Coutinho.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Sport

Cariús e Zé Roberto vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: sexta-feira, 11 de outubro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)