Equipes entram em campo nesta sexta-feira (7), no Estádio Jorge de Biasi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, pela nona rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na terceira posição, com 15 pontos, o Santos busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas na Série B. Até aqui, foram cinco vitórias e três derrotas. Um aproveitamento de 62%.

Do outro lado, o Novorizontino, em 11º lugar, com 11 pontos, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Luisão, César Martins e Rafael Donato; Rodrigo Alves, Paulo Vitor, Geovane, Marlon e Reverson; Lucca e Altemir Neto.

Santos: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Willian Bigode e Patati (Pedrinho).

Desfalques

Novorizontino

Renato Palm cumprirá suspensão, enquanto Vitinho e Léo Tocantins estão lesionados.

Santos

Tomás Rincón está defendendo a seleção da Venezuela, enquanto JP Chermont foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Já Guilherme está lesionado.

Quando é?

Data: sexta-feira, 7 de junho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Jorge de Biasi - Novo Horizonte, SP

Arbitragem: Anderson Daronco (árbitro), Leirson Peng e Mauricio Coelho (assistentes), Thiago Luis Scarascati (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)