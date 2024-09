Onde assistir a Novorizontino x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (30), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 21h (de Brasília), no Estádio Jorjão, pela 29ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga pela liderança da Série B, o Novorizontino, com 51 pontos, precisa vencer para reassumir a ponta. No momento, o Santos é o líder, com 53. Já a Ponte Preta, com 32 pontos, luta contra o rebaixamento. No momento, a Macaca está a três do Brusque, equipe que abre o Z-4.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Farias, Patrick, Donato, Luisão, Soares; Lucca, Marlon, Eduardo Biasi, Waguininho; Rodolfo.

Ponte Preta: Pedro Rocha, João Gabriel, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis; Iago Dias, Novaes e Renato.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Heitor Roca está machucado, enquanto Gabriel Risso cumprirá suspensão.

Quando é?