Onde assistir a Novorizontino x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela 36ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

De olho na ponta da tabela, o Novorizontino encara o Operário-PR na tarde deste sábado (9), a partir das 17h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pela 36ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vice-líder com 63 pontos, o Novorizontino entra em campo buscando outra vitória e ficar cada vez mais perto do acesso. O time do interior paulista pode garante a classificação se ganhar, além de precisar torcer por um tropeço do Ceará diante do Botafogo-SP.

Já o Operário-PR em chances remotas de entrar no G-4 e sabe que não depende das próprias forças para subir. O Fantasma é o sétimo colocado, com 53 pontos marcados.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi (Airton); Luisão, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Geovane, Eduardo e Waguininho; Marlon, Rodolfo e Neto Pessôa.

Operário-PR: Rafael Santos; Thales, Joseph, Willian Machado, Pará; Jacy, Vinícius Diniz, Boschilia; Ronald, Daniel, Rodrigo Rodrigues.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?