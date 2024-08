Onde assistir a Novorizontino x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Ituano se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela 22ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Invicto há 11 jogos, com seis vitórias e cinco empates, o Novorizontino chega embalado e está na briga pelo título da Série B. Na terceira posição, com 37 pontos e um aproveitamento de 58%, a equipe está a um do líder Mirassol.

Do outro lado, o Ituano abre a zona de rebaixamento com 19 pontos. Com duas vitórias consecutivas, o time está a quatro do Botafogo-SP, primeira equipe fora do Z-4. Em 21 jogos disputados na Série B, soma cinco vitórias, quatro empates e 12 derrotas.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Chico e Reverson; Geovane, Willean Lepo, Marlon e Rômulo; Waguininho e Neto Pessoa.

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Kauan Richard; José Aldo, Yann Rolim, Eduardo Person; Thonny Anderson, Pablo Diogo e Salatiel.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Jorjão - Novo Horizonte, SP