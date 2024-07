Onde assistir a Novorizontino x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Guarani entram em campo na tarde deste sábado (13), a partir das 15h30 (de Brasília), no estádio Jorge de Biasi, pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem perder há quatro jogos e vindo de vitória no meio da semana, o Novorizontino segue em sétimo lugar, com 22 pontos. O time quer manter a invencibilidade para tentar entrar no G-4.

Já o Guarani amarga a lanterna da competição, com apenas seis pontos. O Bugre conquistou apenas uma vitória na Série B e sabe que precisa reagir com urgência se não quiser antecipar a sua queda para a Série C.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Luís Fellipe, Rafael Donato, Patrick, Reverson; Waguininho, Eduardo Biasi, Geovane, Marlon; Fabrício Daniel e Rodolfo

Guarani: Vladimir, Pacheco, Léo Santos, Lucas Adell (Matheus Salustiano) e Jefferson; Lucas Araújo, Matheus Bueno e Luan Dias; João Victor (Bruno Oliveira ou Marlon), Airton e Caio Dantas.

Desfalques

Novorizontino

Guarani

Yan Henrique cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 13 de julho de 2024

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: estádio Jorge de Biasi, Novo Horizonte - SP

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes (árbitro), Fabio Pereira e Luis Filipe Goncalves Correa (assistentes), Fagson Junior dos Santos Silva (quarto árbitro) e Vinicius Furlan (VAR)