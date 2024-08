Onde assistir a Novorizontino x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (4), no Estádio Jorge de Biasi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Goiás se enfrentam neste domingo (4), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Jorge de Biasi, pela 19ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a vitória de virada sobre o Paysandu por 3 a 1, o Novorizontino busca ampliar a sua série invicta de quatro vitórias e quatro empates nos últimos oito jogos disputados. No momento, a equipe ocupa a vice-liderança da Série B, com 30 pontos, três a menos que o líder Santos.

Do outro lado, o Goiás vem de derrota para o São Paulo por 2 a 0 nas oitavas de final da Copa do Brasil, e agora volta suas atenções para a Série B. No meio da tabela, com 25 pontos, o técnico Márcio Zanardi falou sobre o desgaste dos seus jogadores e admitiu que pode poupar alguns nomes para o confronto fora de casa.

"Vamos com quem estiver melhor de saúde e vamos tomar as melhores decisões para buscar a vitória contra o Novorizontino", afirmou o treinador.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Alves, Rafael Donato, Danilo e Renato; Paulo Vitor, Geovane, Marlon e Patrick; Fabrício Daniel e Rodolfo.

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson e Messias; Dieguinho, Nathan Melo (Wellington), Thiago Galhardo e Sander; Welliton Matheus, Edu e Régis.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 4 de agosto de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Jorge de Biasi - Novo Horizontino, SP