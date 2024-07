Onde assistir a Novorizontino x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18), no Estádio Jorge de Biasi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 21h (de Brasília), no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, pela 16ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com três empates e duas vitórias nos últimos cinco jogos disputados, o Novorizontino está na briga para entrar no G-4 da Série B. No momento, ocupa a sexta posição, com 23 pontos, um a menos que o Sport que aparece em quarto lugar.

Do outro lado, a Chapecoense está na briga para se afastar da zona de rebaixamento. Com 18 pontos, a Chape vem de uma vitória sobre o Goiás por 2 a 1 e um empate com o Brusque por 1 a 1 nos últimos dois jogos.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Alves, Rafael Donato, Danilo e Renato; Paulo Vitor, Geovane, Marlon e Patrick; Fabrício Daniel e Rodolfo.

Chapecoense: Matheus Cavichioli; Mancha, Habraão, Bruno Leonardo e Maílton; Rafael Carvalheira, Auremir e Boschetti; Marcinho, Giovanni Augusto e Thomás.

Desfalques

Novorizontino

César Martins, Raul Prata, Waguininho e Vitinho estão no DM.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 18 de julho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Jorge de Biasi - Novo Horizonte, SP