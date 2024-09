Onde assistir a Novorizontino x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Brusque se enfrentam nesta terça-feira (17), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorjão, pela 27ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Na liderança da Série B com 47 pontos, o Novorizontino volta a campo em busca de manter sua invencibilidade no torneio e ampliar sua vantagem na ponta da tabela – o Santos, segundo colocado, está apenas um ponto atrás. Nos últimos três jogos, o Novorizontino conquistou duas vitórias e um empate.

Por outro lado, o Brusque está na luta contra o rebaixamento para a Série C. Em 19º lugar, com 26 pontos, a equipe está a dois do Ituano, primeira equipe fora do Z-4. Na última rodada, venceu o Vila Nova por 3 a 1.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Reverson, César Martins, Marlon; Dantas, Geovane, Eduardo Biasi, Rodrigo Soares; Danilo Barcellos, Rodolfo e Pablo Dyego.

Brusque: Matheus Nogueira; Jhan Torres, Wallace Reis, Everton Alemão, Mateus Pivô; Diego Mathias, Agustín González, Rodolfo Potiguar, Paulinho; Dentinho e Guilherme Queiróz.

Desfalques

Novorizontino

Neto Pessoa, Luisão e Waguininho vão cumprir suspensão, enquanto Dudu, Vitinho e Renato Palm estão lesionados.

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 17 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Jorjão - Novo Horizonte, SP