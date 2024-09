Onde assistir a Novorizontino x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorjão, pela 26ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com 44 pontos, o Novorizontino está na briga para se manter na liderança da Série B. Com vitória sobre o Vila Nova por 2 a 0 e empate com o Coritiba por 2 a 2, a equipe tem um ponto de vantagem do Santos, segundo colocado.

Por outro lado, o Botafogo-SP está embalado com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados. Em 13º lugar, com 30 pontos, a equipe está a 12 do Vila Nova, equipe que fecha o G-4.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Luisão, Renato Palm, César Martins; Rodrigo Soares, Willian Farias, Eduardo (Geovane), Reverson; Rodolfo (Lucca), Neto Pessoa, Waguininho.

Botafogo-SP: João Carlos; Matheus Costa, Fábio Sanches, Bernardo Schappo; Pedro Costa, João Costa, Sabit, Patrick Brey; Douglas Baggio, Alexandre Jesus, Victor Andrade.

Desfalques

Novorizontino

Patrick, Léo Tocantins e Rafael Donato estão suspensos.

Botafogo-SP

Matheus Barbosa, Robinho e Leandro Maciel estão lesionados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 13 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Jorjão - Novo Horizonte, SP