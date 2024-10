Onde assistir a Novorizontino x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (22), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorjão, pela 33ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após três derrotas consecutivas na Série B, o Novorizontino busca a recuperação para seguir na briga pelo acesso. No momento, a equipe ocupa a terceira posição, com 54 pontos, dois a menos que o líder Santos.

Por outro lado, o Avaí, no meio da tabela, com 43 pontos e 44% de aproveitamento, vem de cinco derrotas e três empates nos últimos oito jogos disputados.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick (Renato Palm); Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon e Reverson; Waguininho, Pablo Dyego e Neto Pessoa.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Rodrigo Santos, Andrey e Giovanni; Gaspar (Willian Pottker) e Hygor.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Não há desfalques confirmados.

Quando é?