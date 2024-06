Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Estádio Jorge de Biasi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Amazonas se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h (de Brasília), no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, pela 11ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para a Ponte Preta por 1 a 0, o Novorizontino busca reencontrar o caminho da vitória. Com 14 pontos, a equipe aparece no meio da tabela, com aproveitamento de 46%. Já o Amazonas, com 11 pontos, busca de afastar do risco de rebaixamento. Na última rodada, o time foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 0.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Alves, Luisão, Danilo e Renato; Paulo Vitor, Geovane, Marlon e Patrick; Waguininho e Rodolfo.

Amazonas: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Xavier e Rafael Tavares (Diego Torres); William Barbio, Sassá e Matheus Serafim.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Cauan Barros está machucado.

Quando é?

Data: terça-feira, 18 de junho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Jorge de Biasi - Novo Horizonte, SP

Arbitragem: Luciano da Silva Miranda (árbitro), Anderson da Silva e Vanessa Santos (assistentes), Guilherme Nunes (quarto árbitro), Heber Roberto Lopes (VAR)