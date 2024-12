Onde assistir a Nottingham Forest x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), no City Ground; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nottingham Forest e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 12h (de Brasília), no City Ground, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Classificado para a semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham busca se recuperar na Premier League após a derrota por 6 a 3 para o Liverpool na última rodada. Atualmente, os Spurs ocupam o meio da tabela, com 23 pontos. Por outro lado, o Nottingham Forest, embalado por três vitórias consecutivas, aparece na quarta posição com 31 pontos e um aproveitamento de 60%.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Sels; Milenkovic, Murillo, Morato; Aina, Gibbs-White, Elliot, Williams; Elanga, Hudson-Odoi; Wood.

Tottenham: Forster; Pedro Porro, Dragusin, Gray, Spence; Bissouma, Kulusevski, Maddison; Johnson, Son, Solanke.

Desfalques

Nottingham Forest

Nicolás Domínguez cumprirá suspensão, enquanto Sangaré e Danilo estão no departamento médico.

Tottenham

Ange Posteglou, Vicario, Ben Davies, Cuti Romero, Micky Van de Ven, Richarlison e Odobert estão machucados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024

Horário: 12h (de Brasília)

Local: City Ground - Nottingham, ING

