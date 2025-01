Onde assistir a Nottingham Forest x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Nesta terça-feira (14), equipes fazem confronto importante pela parte superior da tabela da Premier League; veja como acompanhar e outros detalhes

Nottingham e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (14), às 17h (de Brasília), no City Ground, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+, via streaming (veja a programação completa).

O Nottingham Forest, sob o comando de Nuno Espírito Santo, vive um momento mágico na Premier League, o Campeonato inglês, e chega à 21ª rodada com uma campanha impressionante. A equipe ocupa a terceira posição, com 40 pontos, e vem de uma sequência de sete vitórias consecutivas em todas as competições. A mais recente no campeonato nacional foi um imponente triunfo por 3 a 0 sobre o Wolverhampton. Com um elenco quase completo, o Forest tem apenas uma ausência confirmada para o confronto contra o líder Liverpool: Ibrahim Sangaré, que se recupera de uma lesão no tendão. A boa notícia para Nuno Espírito Santo é o retorno de Danilo, que se recuperou de uma lesão no tornozelo e deve figurar como alternativa no banco de reservas. O time almeja dar um grande passo rumo à briga pelo título da Premier League, mas para isso precisará superar os Reds, no City Ground.

Do outro lado, o Liverpool, sob o comando de Arne Slot, é o líder da competição com 46 pontos, invicto na liga desde setembro, quando foi derrotado justamente pelo Nottingham Forest. A equipe dos Reds chega a este duelo com uma moral elevada após uma goleada por 4 a 0 sobre o Accrington na Copa da Inglaterra, embora tenha vindo de um empate amargo contra o Manchester United na rodada anterior do campeonato. Com uma campanha impecável fora de casa, o Liverpool possui a única invencibilidade da Premier League como visitante nesta temporada. No entanto, a equipe sofrerá a ausência de Darwin Núñez, suspenso após receber seu quinto cartão amarelo, e também não contará com o zagueiro Joe Gomez, lesionado. Arne Slot, contudo, poderá contar com o retorno de Dominik Szoboszlai e Jarell Quansah, que superaram problemas médicos e estarão à disposição.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Chris Wood

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Gakpo; Luis Diaz

Desfalques

Nottingham Forest

Ibrahim Sangaré (lesão no tendão da coxa).

Liverpool

Darwin Núñez (suspenso) e Joe Gomez (lesão muscular).

Quando é?