Onde assistir a Newcastle x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), no Estádio St. James' Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Newcastle e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Estádio St. James' Park, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado pela goleada por 5 a 1 sobre o Manchester City na última rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Copa da Liga Inglesa. Após perder o jogo de ida por 2 a 0, os Gunners precisam vencer por três gols de diferença para garantir a classificação para a final. Até o momento, a equipe comandada por Mikel Arteta eliminou o Bolton por 5 a 1, o Preston North End por 3 a 0 e o Crystal Palace por 3 a 2.

Por sua vez, o Newcastle conquistou a vaga na semifinal da Copa da Liga Inglesa após eliminar o Nottingham Forest nos pênaltis por 4 a 3 na segunda fase. Na sequência, venceu o Wimbledon por 1 a 0 na terceira fase, superou o Chelsea por 2 a 0 nas oitavas de final e derrotou o Brentford por 3 a 1 nas quartas de final.

