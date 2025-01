Onde assistir a Náutico x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Estádio dos Aflitos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Náutico e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

O Náutico teve um início de temporada com gosto agridoce. Pelo Campeonato Pernambucano, estreou empatando em 1 a 1 com o Petrolina, antes de bater o Jaguar por 3 a 2. No último embate, porém, perdeu para o Central, por 2 a 1.

O Ceará, enquanto isso, foi a campo apenas uma vez em 2025 até então, neste final de semana. E conseguiu vencer, fazendo 2 a 1 sobre o CEFAT, na rodada inicial do Cearense.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Náutico: Wellerson, Arnaldo, Léo Coltro, Felipe Santana, Igor Fernandes, Marco Antônio, Auremir, Geovane, Samuel Otusanya, Bruno Mezenga e Kauan Maranhão. Técnico: Marquinhos Santos.

Ceará: Keiller, Rafael Ramos, Marllon, Ramon Menezes, Nicolas, Richardson, Lucas Mugni, Fernando Sobral, Pedro Henrique, Antonio Galeano e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Náutico

Não há desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?