Onde assistir a Napoli x Roma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano

Enquanto napolitanos tentam 'milagre' para chegar à Champions, romanos vão a campo querendo se aproximar do pelotão de cima; veja detalhes

Napoli e Roma se enfrentam neste domingo (28), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em jogo válido pela 34ª rodada da Serie A, o Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Em oitavo lugar com 49 pontos, o Napoli não vive boa fase. O atual campeão tem tido problemas para encontrar consistência - vencendo apenas um dos últimos seis jogos -, perdendo pontos inclusive para equipes da parte de baixo da tabela. Com isso, os nove tentos de distância do G-5 - e 13 do G-4 - praticamente acabam com qualquer esperança de chegar à próxima temporada da Champions ou da Europa League. O foco, então, é a Conference.

Enquanto isso, a Roma já ocupa a quinta colocação, a apenas quatro pontinhos do Bologna, que abre a zona de classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões. Um triunfo contra o cambaleante Napoli aproximaria a equipe do pelotão de cima, além de evitar a aproximação da Atalanta, quatro tentos atrás e com um jogo a menos.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Francesco Calzona.

Roma: Rui Patricio; Mancini, Llorente e Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove e Zalewski; El Shaarawy e Lukaku. Técnico: Daniele De Rossi.

Desfalques

Napoli

Zielinksi, Traore’ Hj. (dúvidas) e Olivera (lesionado).

Llorente, Paredes (suspensos), N'Dicka (lesionado) e Lukaku (dúvida).

Quando é?

Data: domingo, 28 de abril de 2024

Horário: 13h (de Brasília)