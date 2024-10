Onde assistir a Mirassol x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste sábado (5), no Estádio Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Paysandu se enfrentam neste sábado (5), às 18hh (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Sport na última rodada, o Mirassol, com 47 pontos, está na briga para se manter no G-4 da Série B. Por outro lado, o Vila Nova, com um ponto a menos, está sem vencer há duas rodadas.

Prováveis escalações

Mirassol: Muralha; Lucas Ramon, Lucas Gazal, João Victor e Zeca; Gabriel, Danielzinho, Yuri Castilho e Chico Kim, Fernandinho e Léo Gamalho.

Vila Nova: Dênis Júnior; Alex Silva, Dankler, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e Igor Henrique; Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Elias cumprirá suspensão, enquanto Arilson está machucado.

Quando é?

Data: sábado, 5 de outubro de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP