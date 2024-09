Onde assistir a Mirassol x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (29), no Estádio Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Sport se enfrentam neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 29ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga pelo acesso, o Mirassol volta a campo buscando emplacar a segunda vitória consecutiva. Na primeira rodada, a equipe venceu o Goiás por 1 a 0. Para o confronto em casa, o técnico Mozart terá o retorno do lateral Zeca.

Por outro lado, o Sport vem embalado por uma sequência de quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos. Com os mesmos 46 pontos do rival, o Leão busca se aproximar de Novorizontino e Santos, líder e vice-líder, respectivamente.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Bruno Matias, Danielzinho e Chico Kim; Fernandinho, Iury Castilho e Dellatorre.

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Dalbert); Felipe, Julián Fernández e Lucas Lima; Tití Ortíz, Barletta e Zé Roberto.

Desfalques

Mirassol

Neto Moura cumprirá suspensão

Sport

Fabrício Domínguez, Palacios e Pedro Vilhena seguem fora.

Quando é?