Onde assistir a Mirassol x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio José Maria de Campos Maia

Mirassol e Santos se enfrentam nesta terça-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 12ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas na Série B, o Mirassol busca a recuperação. No meio da tabela, com 17 pontos, o time registra um aproveitamento de 51%.

"Na minha opinião, o Santos e o América-MG são as duas equipes com os elencos mais fortes, com jogadores com muito tempo de Série A. Você vai ser mais ofensivo contra o Santos? Contra o Santos você tem que fazer o jogo mais próximo possível da perfeição, nas duas fases do jogo. Para defender, é um jogo que vai exigir muito de nós. O Santos além da parte coletiva, tem a questão individual que também é muito forte. O jogador vai ter que vencer os duelos do setor e vai depender dele. Eu terei que criar a melhor estratégia possível e o jogador vai ter que estar em um dia muito bom, porque o jogo vai exigir isso da gente. Ofensivamente, também teremos que estar em um dia muito inspirado", apontou o técnico Mozart.

Do outro lado, o Santos venceu o Goiás por 2 a 0 e encerrou a sequência de cinco derrotas consecutivas na Série B. Com 18 pontos, o Peixe busca voltar ao G-4.

"Mirassol tem uma grande equipe, fizeram um bom Campeonato Paulista. Nós temos que fazer o nosso jogo, jogar com tranquilidade. Fizemos uma boa preparação e, se Deus quiser, dará tudo certo", afirmou o goleiro Gabriel Brazão.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Isaque, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Fernandinho e Dellatorre.

Santos: Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Schmidt, Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Guilherme.

Desfalques

Mirassol

Neto Moura cumprirá suspensão, enquanto Yuri Lima está machucado.

Santos

Rodrigo Falcão, Kevyson e João Paulo seguem machucados.

Quando é?