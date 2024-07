Onde assistir a Mirassol x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 18ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Operário-PR na tarde deste sábado (27), a partir das 17h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil e da Band, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de empate no jogo passado, o Mirassol está na quinta posição, com 26 pontos marcados. O time amarelo vai em busca de um triunfo para tentar encerrar a rodada dentro do G-4.

O Operário-PR, por sua vez, vem logo atrás na tabela, com a mesma pontuação que o adversário. O Fantasma também quer entrar na zona de acesso e promete dificultar a vida do adversário.

Prováveis escalações

Mirassol: Muralha, Lucas Ramon, Lucas Gazal, João Victor, Zeca, Gabriel, Danielzinho, Chico Kim, Begueba, Dellatorre e Fernandinho

Operário-PR: Rafael Santos; Ocampos (Sávio), Alemão (Joseph), Willian Machado e Pará; Jacy, Neto Paraíba (Vinícius Diniz) e Marco Antônio; Rodrigo Rodrigues, Filipe Claudino e Daniel Lima.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Maxwell cumpre suspensão e Ronald está lesionado.

Quando é?

Data: sábado, 27 de julho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba - PR

Arbitragem: Angleison Marcos Vieira Monteiro (árbitro), Márcia Bezerra Lopes Caetano e Joverton Wesley de Souza Lima (assistentes), Gustavo Holanda Souza (quarto árbitro) e Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA) (VAR)