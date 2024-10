Onde assistir a Mirassol x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 32ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Novorizontino entram em campo na deste sábado (19), a partir das 17h (de Brasília), no Maião, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Quarto colocado com 50 pontos, o Mirassol entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4. O time amarelo sabe que precisa pontuar para não deixar a zona de acesso.

Já o Novorizontino é o vice-líder, com 54 pontos. A equipe do interior paulista volta à ponta da tabela em caso de vitória fora de casa.

Prováveis escalações

Mirassol: Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zé Carlos; Neto, Danielzinho e Gabriel Santana; Chico Kim, Fernandinho e Dellatorre.

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Alves, Eduardo, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?