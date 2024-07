Onde assistir a Mirassol x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio José Maria de Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasíia), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela nona rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em sétimo lugar, com 14 pontos, o Mirassol busca conquistar a segunda vitória consecutiva na Série B. Na última rodada, a equipe venceu o Guarani por 3 a 0. Do outro lado, o Goiás pode assumir a liderança em caso de vitória. Com 17 pontos, o Esmeraldino está a apenas um ponto do líder América-MG.

Prováveis escalações

Mirassol: Anderson; Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Juninho e Luiz Henrique; Welliton Matheus, Thiago Galhardo e Paulo Baya.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Lucas Ribeiro cumprirá suspensão, enquanto Sander, Messias e Régis estão lesionados.

Quando é?