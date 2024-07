Onde assistir a Mirassol x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (9), no Estádio José Maria de Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e CRB se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Manaus, pela 14ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos disputados, o Mirassol entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória. No momento, a equipe aparece no meio da tabela da Série B, com 19 pontos.

Do outro lado, o CRB, atualmente na zona de rebaixamento com 17 pontos, busca se afastar do Z-4. Nos últimos três jogos, o time conquistou dois empates e uma vitória. Na Série B de 2024, o CRB tem um aproveitamento de 39%.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; L. Ramon, J. Victor, Luiz Otávio e Warley; Negueba, Isaque e Danielzinho. Gabriel e Fernandinho.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

CRB

Willian Formiga e Facundo Labandeira estão machucados.

Quando é?

Data: terça-feira, 9 de julho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia - Mirassol, SP

Arbitragem: Fernando Antônio Mendes (árbitro), Márcio Gleidson e Helcio Araújo (assistentes), Gustavo Holanda (quarto árbitro), Elmo Alves Resende (VAR)