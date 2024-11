Onde assistir a Mirassol x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (05), no Estádio Maião; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira (05), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maião, pela 35ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na tv fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga pelo acesso à Série A, o Mirassol ocupa a quarta posição, com 59 pontos, e chega embalado com três vitórias consecutivas. Para o confronto, o técnico Mozart Santos não terá desfalques. Já o Coritiba, em nono lugar, com 50 pontos, venceu o CRB por 2 a 1. Marcelo Benevenuto, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Fernandinho, Dellatorre e Negueba.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados

Coritiba

Não há desfalques confirmados.

Quando é?