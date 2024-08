Onde assistir a Mirassol x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Botafogo-SP se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 22ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Invicto há seis rodadas na Série B, com cinco vitórias e um empate, o Mirassol assumiu a liderança na última rodada ao vencer o Operário-PR por 1 a 0 e contar com o tropeço do Santos diante do Avaí. A equipe agora soma 38 pontos, com um aproveitamento de 60%.

Por outro lado, o Botafogo-SP, com 23 pontos, tenta ampliar sua vantagem e se distanciar da zona de rebaixamento. No momento, é o primeiro time fora do Z-4, com quatro pontos a mais que o Ituano, que abre a zona.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Mirassol: Muralha; L. Ramon, João Victor, L. Otávio, Zeca; C. Kim, Moura, D. Abelha; Dellatorre, Santana e Fernandinho.

Botafogo-SP: J. Carlos; Dias, M. Costa, Sanches, Jean Victor, A. Jesus; Bochecha, M. Barbosa, Hipolito Costa; Negueba e Andrade Santos.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Patrick Brey cumprirá suspensão, enquanto Alex Sandro e Wallison estão em transição física.

Quando é?

Data: quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia - Mirassol, SP