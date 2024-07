Onde assistir a Mirassol x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), no Estádio José Maria de Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (23), às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 23 pontos, o Avaí está a três do Novorizontino, equipe que fecha o G-4. Para o confronto fora de casa, o Leão da Ilha entra em campo pressionado após três derrotas consecutivas na Série B.

Do outro lado, o Mirassol, em sexto lugar, com 25 pontos, vem de vitória sobre o Coritiba por 1 a 0. Em 16 jogos disputados na Série B, foram sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 52%.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; L. Ramon, J. Victor, Luiz Otávio e Warley; Negueba, Isaque e Danielzinho. Gabriel e Bruno Matias.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago, Alan Costa (Roberto) e Mário Sérgio; Ronaldo Henrique (Jean Lucas), Willian Maranhão, Pedro Castro e Giovanni; Vagner Love e Garcez.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Gustavo Vilar e Judson Gustavo Vilar e Judson receberam o terceiro amarelo e estão suspensos. Já Hygor, Jonathan Costa, Pedrinho e Zé Ricardo estão no DM.

Quando é?

Data: terça-feira, 23 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia - Mirassol, SP

Arbitragem: Jefferson Ferreira (árbitro), Hugo Savio Xavier e Jordana Pereira (assistentes), Thiago Lourenço (quarto árbitro), Pablo Ramon Gonçalves (VAR)