Onde assistir a Mirassol x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (03), no Estádio Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em confronto direto, Mirassol e América-MG se enfrentam nesta terça-feira (03), às 19h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 24ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após o empate sem gols com o Paysandu e a derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP, o Mirassol busca se recuperar na Série B. Com 39 pontos, a equipe tem a chance de alcançar a vice-liderança caso consiga uma vitória.

Do outro lado, o América-MG, em sétimo lugar, com 35 pontos, vem de derrota para o Vila Nova por 1 a 0 na última rodada. Em 23 jogos disputados na Série B, o Coelho soma oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Mirassol: Vanderlei; Alex Silva, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Rodrigo Andrade e Danielzinho; Dellatorre, Fernandinho e Iury Castilho.

América-MG: Elias Martello; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder e Marlon Lopes; Juninho e Felipe Amaral; Fernando Elizari, Alê e Fabinho; Matheus Davó.

Desfalques

Mirassol

Alex Muralha cumprirá suspensão, enquanto Negueba está em transição física.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 03 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP