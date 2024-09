Onde assistir a Mirassol x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 26ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Mirassol recebe o Amazonas na noite deste sábado (14), a partir das 18h (de Brasília), no Maião, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere (veja a programação completa).

Vindo de derrota na rodada passada, o Mirassol está na terceira posição, com 42 pontos. O time do interior paulista busca o triunfo para permanecer dentro do G-4 por mais uma rodada.

Do outro lado, o Amazonas vive bom momento, com apenas uma derrota nos últimos dez jogos. A equipe está em décimo lugar, com 35 pontos.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha;Lucas Ramon, Luiz Otávio, João Victor e Zeca; Rodrigo Andrade, Danielzinho e Chico Kim; Dellatorre, Léo Gamalho e Iury Castilho (Fernandinho).

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano;

Cauan Barros (Jorge Jiménez), Erick Varão, Diego Torres; Ênio, Sassá e Matheus Serafim.

Desfalques

Mirassol

Gabriel e Negueba estão no departamento médico..

Amazonas

Luan Silva está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Maião, Mirassol - SP