Onde assistir a Manchester United x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Clássico inglês será disputado neste domingo (01), no Estádio Old Trafford; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester United e Liverpool se enfrentam neste domingo (01), às 12h (de Brasília), no Estádio Old Trafford, pela terceira rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Em busca da segunda vitória na Premier League 2024/25, o Manchester United ocupa uma posição intermediária na tabela, com três pontos conquistados. Na rodada de estreia, a equipe venceu o Fulham por 1 a 0, mas na partida seguinte, acabou derrotada pelo Brighton por 2 a 1.

Por outro lado, o Liverpool busca manter seu aproveitamento de 100% no Campeonato Inglês. Até agora, os Reds somam seis pontos, com vitórias por 2 a 0 sobre o Ipswich Town e o Brentford nas duas primeiras rodadas.

Em 214 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma 83 vitórias, contra 71 do Liverpool, além de 60 empates. No último encontro válido pela Premier League 2023/24, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Garnacho; Zirkzee. Técnico: Erik ten Hag.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota. Técnico: Arne Slot.

Desfalques

Manchester United

Leny Yoro, Rasmus Hojlund, Tyrell Malacia, Luke Shaw e Victor Lindelof estão machucados.

Liverpool

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Estádio Old Trafford - Manchester, ING