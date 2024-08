Onde assistir a Manchester United x Fulham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Confronto inaugural da Premier League 2024/25 acontece nesta sexta-feira (16) no icônico Teatro dos Sonhos; veja como acompanhar

Manchester United e Fulham se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 16h (horário de Brasília), em partida que abre a primeira rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontecerá no Old Trafford, em Manchester, e será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada e Disney+, no streaming (veja a programação dos jogos na íntegra).

O Manchester United teve uma pré-temporada marcada por altos e baixos, alternando vitórias e derrotas em seus cinco amistosos. Embora tenha vencido o Rangers e o Real Betis, a equipe foi superada por Rosenborg, Arsenal e Liverpool. A derrota mais recente, na Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City, mostrou um time combativo, que abriu o placar com Garnacho aos 82’, mas acabou sofrendo o empate aos 89’ e perdendo nos pênaltis.

Do outro lado, o Fulham entra na nova temporada da Premier League com a ambição de manter a estabilidade mostrada na última edição do campeonato, onde terminou confortavelmente no meio da tabela. O time comandado por Marco Silva teve uma preparação de pré-temporada mais contida, disputando apenas três amistosos, com uma vitória sobre o Benfica, uma derrota para o Sevilla, e um triunfo contra o Hoffenheim por 2 a 0.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Martinez, Mazraoui; Casemiro, Mainoo; Amad, Bruno Fernandes, Rashford; Zirkzee. Técnico: Erik Ten Hag.

Fulham: Leno; Castagne, Diop, Bassey, Robinson; Lukic, Reed; Iwobi, Pereira, Smith Rowe; Rodrigo Muniz. Técnico: Marco Silva.

Desfalques

Manchester United

O Manchester United iniciou a nova temporada enfrentando os mesmos desafios de lesões que marcaram o fim da última. Leny Yoro sofreu uma lesão no pé durante a pré-temporada e precisou passar por uma cirurgia. Luke Shaw está afastado devido a uma lesão na panturrilha, enquanto Hojlund sofreu uma lesão no tendão da coxa. Lindelof tem sua condição ainda não divulgada. Além disso, Tyrell Malacia continua lidando com problemas persistentes no joelho e também não está disponível.

Fulham

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 16 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)