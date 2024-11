Onde assistir a Manchester United x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Clássico inglês será disputado neste domingo (03), no Estádio Old Trafford; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester United e Chelsea se enfrentam neste domingo (03), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Old Trafford, pela décima rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Classificado para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa após eliminar o Leicester City por 5 a 2, o Manchester United retorna à disputa da Premier League em busca de recuperação. Em 14º lugar com 11 pontos, os Diabos Vermelhos estão sete pontos à frente do Ipswich, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Chelsea, eliminado da Copa da Liga Inglesa após ser derrotado pelo Newcastle por 2 a 0 nas oitavas de final, segue na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Inglês. Ocupando o quinto lugar com 17 pontos, os Blues estão a seis pontos do líder, Manchester City, e apenas um ponto atrás do Aston Villa, que fecha o G-4.

Em 195 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma 80 vitórias, contra 55 do Chelsea, além de 60 empates. No último encontro válido pela Premier League 2023/24, os Blues venceram por 4 a 3.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez e Dalot; Casemiro e Ugarte; Rashford, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund.

Chelsea: Sánchez; James, Fofana, Colwill e Gusto; Caicedo e Lavia; Madueke, Palmer e Pedro Neto; Jackson.

Desfalques

Manchester United

Antony, Tyrell Malaci, Harry Maguire, Mason Mount, Luke Shaw, Leny Yoro e Kobbie Mainoo estão fora do clássico.

Chelsea

Omari Kellyman está lesionado.

Quando é?