Onde assistir a Manchester United x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2023/24

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 37ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester United recebe o Arsenal, na tarde deste domingo (12), às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 37ª rodada da Premier League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Ainda sonhando com uma vaga nas competições europeia da próxima temporada, o Manchester United vem para este duelo com problemas defensivos. A tendência é do técnico Erik ten Hag aproveitar o volante Casemiro na zaga. A equipe está no oitavo lugar, com 54 pontos, e um jogo a menos, contra o Newcastle United, a fazer.

Na corrida pelo título, o Arsenal precisa vencer nos seus próximos dois jogos se ainda quiser sonhar com a possibilidade da conquista. Neste momento, a equipe está na liderança, com 83 pontos em 36 jogos. Porém, o Manchester City, tem 82 pontos no segundo lugar, mas um jogo a menos, contra o Tottenham, a disputar. Por isso, caso os Citizens e os Gunners vençam todos os jogos, o time de Guardiola terminaria com o título inglês.

Em toda a história, este será o 240º duelo entre as equipes, com 99 vitórias dos Red Devils, 87 dos Gunners e 53 empates. Foram 363 gols marcados pelo Manchester United e 341 pelo Arsenal.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Evans, Dalot; Eriksen, Mainoo, Mount; Garnacho, Antony e Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Magalhães, Tomyyasu; Partney, Rice, Odegaard; Saka, Trossard e Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Manchester United

Marcus Rashford, Harry Maguire, Victor Lindelof, Anthony Martial, Luke Shaw, Willy Kambwala e Tyrell Malacia, machucados, estão fora. Enquanto Bruno Fernandes, Scott McTominay, Raphael Varane e Lisandro Martínez são dúvidas.

Arsenal

Jurrien Timber é dúvida.

Quando é?