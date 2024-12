Onde assistir a Manchester City x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo (15), às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para a Juventus por 2 a 0 na Champions League, o Manchester City volta suas atenções para a Premier League. Em quarto lugar, com 27 pontos, os Citizens estão a oito pontos do líder Liverpool. Na última rodada, a equipe empatou com o Crystal Palace por 2 a 2.

Por outro lado, o Manchester United vem de vitória sobre o Plzen por 2 a 1 na Liga Europa. No Inglês, o Red Devils precisam reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas. No momento, ocupa a 13ª posição, com 19 pontos e aproveitamento de 42%. Para o confronto, o técnico Ruben Amorim trata como dúvida a presença de Jonny Evans.

Mais artigos abaixo

Em 194 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma 79 vitórias, contra 61 do Manchester City, além de 54 empates. No último encontro válido pela final da Supercopa Inglesa, o City venceu nos pênaltis por 7 a 6.

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Simpson-Pusey, Walker, Rúben Dias e Gvardiol; Gundogan, Bernardo Silva e Grealish (De Bruyne); Savinho, Haaland e Doku.

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez; Casemiro e Ugarte; Diallo, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund e Zirkzee.

Desfalques

Manchester City

Rico Lewis vai cumprir suspensão, enquanto John Stones, Nathan Aké, Rodri e Oscar Bobb estão lesionados.

Manchester United

Luke Shaw é desfalque.

Quando é?