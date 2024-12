Onde assistir a Manchester City x Everton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Everton se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 09h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos na temporada, o Manchester City entra em campo pressionado para conquistar uma vitória no Campeonato Inglês. Ocupando o sétimo lugar, com 27 pontos, os Citizens estão a 12 pontos de distância do líder Liverpool. Já o Everton vem de dois empates sem gols, contra o Chelsea e o Arsenal, em suas últimas partidas.

Prováveis escalações

Manchetser City: Ortega, Walker, Akanji, Dias, Aké; Lewis, Gündogan, Silva, Foden, Nunes, Haaland.

Everton: Pickford, Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Mangala, Harrison, Doucoure, Ndiaye, Calvert-Lewin.

Desfalques

Manchester City

Rodri e Oscar Bobb estão lesionados.

Everton

Dwight McNeil, Tim Iroegbunam, Youssef Chermiti estão fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024

Horário: 09h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium - Manchester, ING

