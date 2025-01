Onde assistir a Liverpool x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (05), em Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Manchester United se enfrentam neste domingo (05), às 13h30 (de Brasília), em Anfield, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Invicto há 14 jogos na Premier League, com 11 vitórias e três empates, o Liverpool volta a campo para o primeiro compromisso de 2025. Líder isolado com 45 pontos, os Reds encerraram 2024 em grande estilo, goleando o West Ham por 5 a 0 e reafirmando sua força na briga pelo título.

Por outro lado, o Manchester United vive um momento de pressão. Após três derrotas consecutivas, os Red Devils entram em campo buscando uma reação urgente. Atualmente na 14ª posição, com 22 pontos e um aproveitamento de apenas 38%, o time de Rúben Amorim precisa vencer para se afastar da zona inferior da tabela e aliviar a tensão crescente em Old Trafford.

Em 215 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma 83 vitórias, contra 72 do Liverpool, além de 60 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Inglês 2024/25, os Reds venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diaz.

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, Martinez; Mazraoui, Mainoo, Ugarte, Dalot; Diallo, Bruno Fernandes; Hojlund.

Desfalques

Liverpool

Joe Gomez, Ibrahima Konate e Conor Bradley estão machucados.

Manchester United

Mason Mount, Luke Shaw e Victor Lindelof seguem fora.

Quando é?