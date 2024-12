Onde assistir a Liverpool x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (1), no Estádio Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Manchester City se enfrentam neste domingo (01), às 13h (de Brasília), no Estádio Anfield, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Após vencer o Real Madrid por 2 a 0 e seguir com 100% de aproveitamento na Champions League, o Liverpool volta suas atenções para a disputa do Campeonato Inglês. Na liderança isolada, com 31 pontos, os Reds vivem uma grande fase com 10 vitórias, um empate e uma derrota no torneio nacional.

Por outro lado, o Manchester City, que empatou por 3 a 3 com o Feyenoord na última rodada da Champions League, busca se recuperar na temporada. Sem vencer há seis partidas, acumulando cinco derrotas e um empate, os Citizens ocupam a terceira posição do Campeonato Inglês, com 23 pontos.

Em 196 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 93 vitórias, contra 50 do Manchester City, além de 53 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Inglês 2023/24, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Luis Diaz; Darwin Núñez.

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias e Ake; Matheus Nunes, Gundogan e De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland e Savinho.

Desfalques

Liverpool

Chiesa, Diogo Jota e Alisson estão no departamento médico.

Manchester City

John Stones, Rodri, Oscar Bobb e Mateo Kovacic seguem fora.

Quando é?