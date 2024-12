Onde assistir a Liverpool x Leicester ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Estádio Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Leicester City se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Anfield, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Tottenham por 6 a 3, o Liverpool segue invicto na Premier League. Na liderança do torneio, com 39 pontos, está a quatro pontos do Chelsea, segundo colocado. Até aqui, os Reds registram 12 vitórias, três empates e uma derrota. O time entra em campo novamente no tradicional Boxing Day, a rodada especial da Premier League que ocorre no dia seguinte ao Natal.

Por outro lado, o Leicester está na briga contra o rebaixamento. Com 14 pontos, a equipe está a dois pontos do Wolverhampton, equipe que abre o Z-3.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gómez e Robertson; Mac Allister, Gravenberch e Szoboszlai; Salah, Luis Díaz (Gakpo) e Núñez.

Leicester: Ward; Justin, Jannik Vestergaard, Coady, Kristiansen; Skipp, Soumaré, Ayew, El Khannouss; Mavididi e Vardy.

Desfalques

Liverpool

Ibrahima Konaté e Conor Bradley estão lesionados.

Leicester

Jakub Stolarczyk, Ricardo Pereira, Abdul Fatawu, Harry Winks, Wilfred Ndidi e Mads Hermansen estão machucados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Anfield - Liverpool, ING

