Onde assistir a Liverpool x Fulham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Liverpool e Fulham se enfrentam neste sábado (14), às 12h (de Brasília), no Anfield Stadium, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Com 100% de aproveitamento na Champions League, o Liverpool volta suas atenções para a Premier League após vencer o Girona por 1 a 0 no meio da semana. No torneio nacional, os Reds estão na liderança, com 35 pontos. Até aqui, foram 11 vitórias, dois empates e uma derrota.

Por outro lado, o Fulham ocupa uma posição intermediária na tabela, com 23 pontos. Nos últimos três jogos, a equipe empatou com o Arsenal e o Tottenham, ambos por 1 a 1, além de vencer o Brighton por 3 a 1.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Diaz.

Fulham: Leno; Tete, Cuenca, Diop, Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, Smith Rowe, Adama; Jimenez.

Desfalques

Liverpool

Alexis Mac Allister cumprirá suspensão, enquanto Federico Chiesa está lesionado.

Fulham

Calvin Bassey e Tom Cairney estão suspensos. Já Joachim Andersen, Harrison Reed e Reiss Nelson estão machucados.

Quando é?

Data: sábado, 14 de dezembro de 2024

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Anfield Stadium - Liverpool, ING