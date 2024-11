Onde assistir a Liverpool x Aston Villa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (9), no Estádio Anfield; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Aston Villa se enfrentam neste sábado (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Anfield, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Embalado pela goleada de 4 a 0 sobre o Bayer Leverkusen na Champions League, o Liverpool agora volta suas atenções para a Premier League. Na liderança do torneio com 25 pontos, os Reds têm uma vantagem de dois pontos sobre o segundo colocado, Manchester City.

Por outro lado, o Aston Villa chega para esta rodada após uma derrota por 1 a 0 para o Brugge na Liga dos Campeões. Na Premier League, a equipe ocupa a sexta posição, com 18 pontos, mesma pontuação do Chelsea, que fecha o G-4.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Darwin Núñez.

Aston Villa: Martinez; Konsa, Torres, Diogo Carlos, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins.

Desfalques

Liverpool

Alisson, Harvey Elliott, Federico Chiesa e Diogo Jota estão no DM.

Aston Villa

Ross Barkley e Matty Cash estão machucados.

Quando é?