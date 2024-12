Onde assistir a Leicester x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (29), no Estádio King Power; confira a transmissão e outras informações do jogo

Leicester e Manchester City se enfrentam neste domingo (29), às 11h30 (de Brasília), no Estádio King Power, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Pressionado e sem vencer há quatro rodadas no Campeonato Inglês, o Manchester City busca a recuperação após empatar com o Everton por 1 a 1 na última rodada. No momento, a equipe de Pep Guardiola ocupa a sétima posição, com 28 pontos, 14 a menos que o líder Liverpool.

Por outro lado, o Leicester enfrenta uma luta contra o rebaixamento. Ocupando a 18ª posição com 14 pontos, a equipe acumula três derrotas consecutivas no campeonato nacional e está a apenas um ponto do Wolverhampton, primeiro time fora do Z-3.

Prováveis escalações

Leicester City: Stolarczyk; Justin, Okoli, Vestergaard, Kristiansen; Winks, Soumare; Decordova-Reid, Buonanotte, Mavididi; Vardy.

Manchester City: Ortega; Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol; Kovacic; Savinho, Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.

Desfalques

Leicester City

Ayew cumprirá suspensão, enquanto Ricardo Pereira, Mads Hermansen, Abdul Fatawu e Wilfred Ndidi estão lesionados.

Manchester City

Ederson, Matheus Nunes, John Stones, Oscar Bobb, Rodri, Rúben Dias e Jack Grealish estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 29 de dezembro de 2024

Horário: 11h30 (de Brasília)

Local: Estádio King Power - Leicester, ING

