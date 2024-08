Onde assistir a LDU x Lanús ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio Rodrigo Paz Delgado; confira a transmissão e outras informações do jogo

LDU e Lanús se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão do Paramount+ (veja a programação completa).

Após terminar a primeira fase da Libertadores na terceira posição do Grupo D, a LDU garantiu a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana ao eliminar o Always Ready por 4 a 1 nos playoffs.

Já o Lanús avançou às oitavas após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo G, com 13 pontos. Até aqui, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 72% na Sul-Americana.

Prováveis escalações

LDU: Dominguez; De la Cruz, Ade, Allala, Ramirez; Cornejo, Piovi, Angulo; Alzugaray, Arce, Julio.

Lanús: Losada; Izquierdoz, Munoz, Luciatti; Caceres, Morgantini, Acosta, Dominguez, Salvio; Moreno, Bou.

Desfalques

LDU

Sem desfalques confirmados.

Lanús

Bruno Cabrera, Raul Loaiza e Leandro Diaz estão fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado - Quito, EQU