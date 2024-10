Onde assistir a Lanús x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), no Estádio La Fortaleza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Lanús e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2024. Como empataram por 1 a 1 em Belo Horizonte, quem vencer avança à final. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Sob pressão no Brasileirão, o Cruzeiro agora volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Em busca de um título inédito, a Raposa garantiu sua classificação ao eliminar o Libertad com um placar agregado de 3 a 1 nas quartas de final e superar o Boca Juniors nos pênaltis, vencendo por 5 a 4 nas oitavas.

"Vai ser uma partida dura, um adversário duro, tradicional, que sabe jogar bem as copas, mas esses eventos que acontecem (sobre a expulsão de Rafa Silva), a equipe nunca fica a mesma. A gente melhora, a gente piora, e eu acredito muito na melhora da equipe com tudo que tem acontecido", afirmou o técnico Fernando Diniz.

Por sua vez, o Lanús encerrou a primeira fase da Sul-Americana 2024 na liderança do Grupo G, com 13 pontos. Na sequência, avançou ao eliminar a LDU com um placar agregado de 5 a 2 e, nas oitavas e quartas de final, superou o Independiente Medellín nos pênaltis, vencendo por 6 a 5.

Prováveis escalações

Lanús: Losada; Juan Cáceres, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez e Julio Soler; Peña Biafore, Luciano Boggio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Bruno Cabrera e Walter Bou.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz (Barreal), Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Desfalques

Lanús

Leonardo Jara, Salvio, Luciatti, Loaiza, Morgantini e Domínguez estão no DM.

Cruzeiro

Juan Dinenno segue lesionado.

Quando é?