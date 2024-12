Onde assistir a Juventus x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), no Allianz Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pela sexta rodada da UEFA Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro rodadas na temporada, a Juventus busca a recuperação. Em 20º lugar, com oito pontos, a equipe italiana está na zona de classificação para os playoffs das oitavas de final da Champions. Em cinco jogos disputados, contabiliza duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Por outro lado, o Manchester City, que empatou por 2 a 2 com o Crystal Palace na última rodada do Campeonato Inglês, ocupa a 18ª posição na fase de grupos da Champions League, com oito pontos e um aproveitamento de 53%. Até o momento, os Citizens empataram sem gols com a Inter de Milão, empataram em 3 a 3 com o Feyenoord, venceram o Slovan Bratislava por 4 a 0 e o Sparta Praga por 5 a 0, mas foram derrotados pelo Sporting por 4 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Juventus: Perin; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Weah; Vlahovic.

Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Gvardiol, Lewis; Gündogan; Savinho, De Bruyne, Bernardo Silva, Matheus Nunes; Haaland.

Desfalques

Juventus

Nico González, Weston McKennie, Douglas Luiz, Juan Cabal e Bremer estão machucados.

Manchester City

Nathan Aké, Manuel Akanji, Rodri e Oscar Bobb estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium - Turim, ITA